Pakistan 900 Yıllık Hindu Tapınağını Restore Ediyor





Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, başkent İslamabad'ın 110 km güneyindeki Pencap eyaletinde bulunan 900 yıllık Katas Raj Hindu tapınağı kompleksinin restorasyonunu başlattı.



Ülkedeki azınlıklara jest amacıyla başlatılan restorasyon, komşu Hindistan'a uzatılan zeytin dalı olarak da yorumlandı.



Başbakan Navaz Şerif, tapınaktaki dini ritüelin ardından yaptığı konuşmada, ülkesindeki tüm dinlere mensup kişilerin eşit olduğunu söyledi.



Auteur: euronews-tr



Tags: yıllık Pakistan Din restore Hindu 900 ediyor tapınağını Tapınak İslam Gepost: 12 januari 2017