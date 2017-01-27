Pakistan 60 Hindistanlı Balıkçıyı Gözaltına Aldı

Pakistan, Umman Denizi'ndeki kara sularını ihlal eden 60 Hindistanlı balıkçıyı gözaltına aldı.



Pakistan Deniz Güvenlik Ajansınca yapılan açıklamada, İslamabad hükümetinin, ülke kara sularında avlandığı gerekçesiyle hapishanede bulunan 400 Hindistanlı balıkçıyı salıvermesinden haftalar sonra 60 balıkçının daha aynı suçtan gözaltına alındığını belirtildi.



Açıklamada, gözaltına alınan balıkçılara ait 10 tekneye de el konulduğu bildirildi.



Doğusunda Hindistan, kuzeyinde Pakistan kıyılarının bulunduğu Umman Denizi'nde, iki ülkeye ait deniz sınırının net olarak belirlenmemiş olması, zaman zaman her iki taraftan balıkçıların gözaltına alınmasına neden oluyor.



Pakistan Dışişleri Bakanlığına göre, Hindistan hapishanelerinde Pakistanlı 152 balıkçı bulunuyor.