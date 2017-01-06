Pakistan 219 Hint Balıkçıyı Serbest Bıraktı

Pakistan, Karaçi kentindeki bir hapishanede bulunan 219 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 219 balıkçı bugün içinde Hindistan'a teslim edilecek. İslamabad yönetimi geçtiğimiz yıl sonunda, ilk aşamada, kara sularında yasa dışı avlanmakla suçlanan 220 Hint balıkçıyı serbest bırakarak "iyi niyet gösterisinde" bulunduğunu duyurmuştu.Öte yandan, Hint medyasında yer alan haberlere göre, Hindistan hapishanelerinde tutuklu bulunan 150 Pakistanlı balıkçı da kısa süre sonra serbest bırakılacak.