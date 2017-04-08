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Pahalıda Talep Az, Ucuz Konut Zamanı Geldi
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Pahalıda Talep Az, Ucuz Konut Zamanı Geldi

KONUTDER'in yeni başkanı Altan Elmas, gayrimenkulde lükse talebin azaldığını belirterek, "Çok büyük evler yerine daha küçük evler yapılabilir" dedi.

Pahalıda Talep Az, Ucuz Konut Zamanı Geldi

KONUTDER'in yeni başkanı Altan Elmas, gayrimenkulde lükse talebin azaldığını belirterek, "Çok büyük evler yerine daha küçük evler yapılabilir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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