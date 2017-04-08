Pahalıda Talep Az, Ucuz Konut Zamanı Geldi
KONUTDER'in yeni başkanı Altan Elmas, gayrimenkulde lükse talebin azaldığını belirterek, "Çok büyük evler yerine daha küçük evler yapılabilir" dedi.
KONUTDER'in yeni başkanı Altan Elmas, gayrimenkulde lükse talebin azaldığını belirterek, "Çok büyük evler yerine daha küçük evler yapılabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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