Pagegroup, Yeni Ekonomi Vakfı Araştırması'na Dikkat Çekiyor: Zihinsel Refah İçin 5 Yol
Araştırmalar, depresyonu olan bireylerin % 80 inin uygun teşhis, tedavi ve izleme ile tam olarak iyileşebildiğini gösteriyor.
Araştırmalar, depresyonu olan bireylerin % 80 inin uygun teşhis, tedavi ve izleme ile tam olarak iyileşebildiğini gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com
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