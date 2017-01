Pac-Man'in Babası' Masaya Nakamura Yaşamını Yitirdi

Bir döneme damgasını vuran ve Guiness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en başarılı arcade oyunu olarak adını yazdıran Pac-Man'i üreten Namco'nun kurucusu Masaya Nakamura 91 yaşında yaşamını yitirdi.



Japon oyuncak ve yazılım geliştiricisi Bandai Namco Holding'den yapılan açıklamada, "Pac-Man'in Babası" olarak adlandırılan Nakamura'nın 22 Ocak'ta hayatını kaybettiği kaydedildi. Şirketten Nakamura'nın ölüm nedeniyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.



1980 yılında piyasaya sürülen Pac-Man, hem ülke içinde hem de uluslararası pazarda büyük bir başarı yakalamıştı.



Nakamura Namco isimli şirketini, Yokohama'daki bir mağazanın üstünde iki adet elektrikle çalışan atın üretimine başlayarak 1955 yılında kurmuştu.



2005 yılında Namco ve Bandai şirketlerinin birleşmesinin ardından oluşan holdingde en üst düzey danışman görevini üstlenmişti.



Sosyal medyada bir çok kullanıcı Nakamura'nın ölüm haberinin duyulmasınına ardından üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.



Rest in Peace, founder of #namco,Masaya Nakamura. Your work in video games will always be remembered. #PacMan #galaga #mspacman #videogames pic.twitter.com/yPUKZXxKaS— Infamous Otaku (@InfamousOtaku) 30 Ocak 2017



RIP Masaya Nakamura, founder of Namco. He passed away last week. Thank you for your vision & contribution to gaming.— Mark Julio (?—???) (@MarkMan23) 30 Ocak 2017



Saddened to hear that Namco founder Masaya Nakamura has passed away at the age of 91. pic.twitter.com/6cbxHGEWpM— P Scott Patterson (@OriginalPSP) 30 Ocak 2017



Rest in Peace, Masaya Nakamura starts to tear up a little pic.twitter.com/Lh5mxzqMLe— SkullDude (@xSkullDude) 30 Ocak 2017



RIP Masaya Nakamura. Thank you for giving me an opportunity to make ?? despite I didn't have had an experience of making games before. — ???? (@KeitaTakahash) 30 Ocak 2017



Gepost: 31 januari 2017