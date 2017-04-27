Pablo Laso: "Rakibimiz Son Ana Kadar Savaştı"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, rakibin son ana kadar savaştığını ve şutörleri sayesinde son çeyrekte farkı kapatmak için çabaladıklarını söyledi.



THY Euroleague Play-Off üçüncü maçında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'u 81-88'lik sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Laso genel olarak iyi bir maç çıkardıklarını ifade ederek "Çok zor bir maç oldu. Rakibimiz son ana kadar savaştı. Çok iyi şutörleri sayesinde farkı kapattılar. Sahadaki düzenimizi maçın sonuna kadar bozmayıp kazanmayı bildik. Galibiyetten dolayı mutluyuz" dedi.



"Rakibin şutörlerini kilitlemek önemlidir"



Laso, Darüşşafaka Doğuş'un son çeyrekte farkı kapatma çabalarını değerlendirerek, "Böyle maçlarda rakibin şutörlerini kitlemek önemlidir. Darüşşafaka Doğuş gibi bir takıma karşı maçın belli bölümünde değil 40 dakika konsantre olmanız lazım. Yapmamız gereken de bu" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL