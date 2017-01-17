Özyurtlar, Ncadde Hayat Residence'ta Satışa Devam Ediyor

Özyurtlar İnşaat, Esenyurt'ta inşa ettiği yeni projesi Ncadde Hayat Residence'ta satışlara tüm hızıyla devam ediyor. Projede daireler 179 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



Özyurtlar İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, toplam 204 konut ve 8 ticari üniteden oluşan projede teslimatlara 2018 Aralık'ta başlanması hedefleniyor.



Metrekareleri 60 ila 265 arasında değişen 1+1 ve 2+1 projelendirilen Ncadde Hayat Residence, 28 bin metrekarelik alana sahip. 40 milyon liralık yatırımla hayata geçen proje, 179 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, projenin, şehrin içinde, her türlü lokasyona kolay ulaşımı olan bir noktada yer almak isteyenler için inşa edildiğini belirterek, konforu ve lüksü cazip fiyatlarla buluşturduklarını bildirdi.



Özyurt, "60 metrekareden oluşan 1+1 daireleri 179 bin liradan satışa sunduk. 90 metrekare ve 265 metrekare aralığındaki 2+1 daireleri ise 269 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardık. Merkezi konumuyla tercih edilen Ncadde Hayat Residence, ayrıca cadde ve şehir manzarasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor." ifadelerini kullandı.



Projenin Esenyurt-Bahçeşehir yolu üzerinde, ilçenin en önemli ve işlek caddesi Doğan Araslı Bulvarında yer aldığını aktaran Özyurt, TEM otoyolu bağlantısı güzergahında ve City Center projesinin hemen yanında bulunan projenin toplu taşıma araçlarına da çok yakın olduğunu, Atatürk Havaalanına 15 dakika uzaklıkta yer aldığını kaydetti.