Özyavuz'dan 97. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Türkiye'nin her yanını saran kahramanlık destanlarının, Türk milletinin birlik ve beraberliğe verdiği önemin de bir ifadesi olduğunu bildirdi.



Özyavuz,Fransızlar tarafından işgal edilen Şanlıurfa'nın 11 Nisan 1920'de Urfalı milisler tarafından kahramanca verilen mücadele sonunda düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlattı. Zincire vurulmak istenen Urfalıların, 11 Nisan'da bu zincirleri kırarak elde ettiği büyük zaferin milli mücadelenin şeref sayfalarında yerini aldığını belirten Özyavuz, "Ülkemizin her köşesinde, milletimizin bağımsızlığı uğruna yazmış olduğu pek çok kahramanlık destanı vardır. Bu destanlar, milletimizin birlik ve beraberliğe verdiği önemin de bir ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin 11 Nisan Kurtuluş Gününü kutluyor, başta milli mücadelemizin kahramanları ve onların silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA