Öztürk ve Gün'den Hakim Savcılara Ziyaret

Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk ve Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, ilçeye yeni atanan hakim ve savcıları ziyaret etti.



Ziyarette Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, kısa süre önce Bozkır'a atandığını belirterek, önümüzdeki hizmet yılında Bozkır'ın daha iyi yerlere gelmesi için önemli hizmetlere imza atacaklarını ve Kaymakamlık makamının bu doğrultuda hizmete hızlı şekilde başladığını belirtti.



Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün de hakim ve savcılara ilçeyi kısaca tanıtarak Bozkır'ı geçmişi kadar görkemli bir ilçe yapacaklarının altını çizdi.



Bozkır'ın tarih sahnesinde asırlardır var olduğunun altını çizen Gün, şöyle konuştu:



"İlçemiz sosyal bakımından kısır bir yapıya sahipti. Geçtiğimiz 3 hizmet yılında yaptığımız çalışmalarla hem sosyal anlamda hem de kültürel anlamda önemli mesafeler aldık. Şehir konağımız, KOMEK, Gençlik Merkezi, sentetik çim sahalar, yürüyüş yolu, park alanları, tarihi belediye binamızın restorasyonu gibi yatırımları ilçemize kazandırarak ilçemizdeki sosyal alanların sayısını çoğalttık. Önümüzdeki hizmet yılları içerisinde ilçemize daha fazla yatırım kazandırmaya devam edeceğiz."