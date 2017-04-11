Özrü Kabahatinden Beter !

Adana'da 116 kilo esrarın ele geçirildiği kamyonetteki sürücü, biri resmi nikahlı iki eşi olduğu, üçüncü eşini almak istediğini, başlık parasını karşılayabilmek için uyuşturucu sevkiyatı yaptığını söylediği öğrenildi. Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır'dan gelen bir kamyonetin kasasına gizlenmiş esrarın şehir merkezinde dağıtılacağı bilgisini aldı. Şehrin girişlerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Vedat A.'nın kullandığı aracı durdurdu. Araçta arama yapan dedektör köpek, kamyonetin kasasına tepki verdi. İçerisinde inşaat kalasları bulunan kamyonetin kasasında arama yapan ekipler, hidrolik kaldıraçla çalışan gizli bölmeyi ortaya çıkardı. Kasanın zulasını matkapla açan ekipler, poşetler içerisinde toplam ağırlığı 116 kilo esrar buldu. Kamyonetin sürücüsü Vedat A. ise gözaltına alındı.



"BAŞLIK PARASI İÇİN YAPTIM"



Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı kamyoneti Diyarbakır'dan teslim alıp, sorunsuz olarak Adana'ya getirmek için anlaştığını belirterek, "Biri resmi nikahlı iki eşim var. Üçüncü evliliğimi yapmak istiyordum. Başlık parası istediler, ben de para kazanmak için araştırma yaparken böyle bir teklif geldi. Kamyoneti Adana'ya getirecek, içerisindeki malı teslim ettikten sonra geri dönecektim. 2-3 kez sorunsuz nakliye yapmam karşılığında da araç benim olacaktı" dediği öğrenildi. Suçunu itiraf eden Vedat A., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Polis, zanlıya uyuşturucuyu taşıtan ve Adana'da teslim almak için bekleyenleri belirlemek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)