Özlük İşleri ve İnsan Kaynakları Uzmanları Toplantısı

Özlük İşler, İnsan Kaynakları, İSG uzmanları, İş avukatları, Mali Müşavirler, Freelance İK hizmeti verenler, İK alanında kariyer planlayanlar, okuyanlar ve kendi şirketini kurmayı planlayan herkesi bekliyoruz.



Türkiye'de İK düşünüldüğü kadar kolay mı?



İnan Kurumsal'ın Genel Müdürü ve İş Avukatı Nurcan Konur'un yaşadıklarını,



Türkiye'deki işveren profili ve İK'ya bakış açılarını,



İş davalarında mahkemelerde yaşananları,



Hukuk birimlerinin İK departmanlarından beklentilerini,



İK biriminin hukuk ve İSG birimleri ile olan ilişkilerini,



Gelin, dinleyin, sorun, öğrenin.



Üstelik SON KEZ seminerlere katılmayanlara dahi ÜCRETSİZ



Detaylı bilgi ve katılım formu için;



http://www.ozlukhaklari.com/egitim-ve-seminerler/