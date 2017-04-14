Özlü: 'Türkiye'nin Milli Geliri 2002'den Sonra Üç Kat Artmıştır'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin milli gelirinin 2002'den sonra üç kat arttığını belirterek, "Bunu daha fazla arttırmak ve büyütmek için Türkiye'de bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Mevcut sistem buraya kadar. Bu sistem değişmezse bundan sonraki yıllarda Türkiye'yi üç kat daha büyütmeye imkan yok." dedi.



Partisinin Yığılca İlçe Teşkilatınca Şehir Parkı'nda düzenlenen programa katılan Özlü, burada vatandaşlara hitap etti.



Türkiye'de 2002'den sonra hayatın her alanına yansıyan gelişmelerin olduğunu anlatan Özlü, "2002'lerde Türkiye'ye bakın bir de bugünkü Türkiye'ye bakın. Çok önemli reformlar hayata geçirdik. Yargı sisteminden bölünmüş yollara, köprülere, barajlara her tarafa bakın. Adeta Türkiye'yi 2002'den sonra üçe katladık. Bir Türkiye vardı, üç Türkiye var. Bunu milli gelirden biliyoruz. Türkiye'nin milli geliri 2002'den sonra üç kat artmıştır. Bunu daha fazla arttırmak ve büyütmek için Türkiye'de bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Mevcut sistem buraya kadar. Bu sistem değişmezse bundan sonraki yıllarda Türkiye'yi üç kat daha büyütmeye imkan yok. O yüzden biz AK Parti olarak 'Bu sistemi değiştirelim, daha pratik ve daha kolay hale getirelim. Daha rahat iş yapılabilir hale getirelim' diyoruz." diye konuştu.



Hem dünyada hem de Türkiye'nin çevresinde esasen yüzyılda bir olabilecek çok önemli değişimler olduğunu kaydeden Özlü, "Türkiye'nin güneyinde bir savaş var. Irak'ta hale sükunet bulmuş değil. Hala parçalı bir yapı devam ediyor. 7 milyondan fazla insan Suriye'den yer değiştirdi. Bunlardan 4,5 milyonu Suriye'yi terk etti, 3 milyonu da Türkiye'de. 600 binden fazla insan öldü. Daha önceki yıllarda kuzeyimizde, Ukrayna toprakları içerinde yer alan Kırım, Rusya tarafından işgal edildi, Rusya'ya katıldı. Ama uluslararası güvenlik teşkilatları olan ne Birlişmiş Milletler'in, ne NATO'nun ne de AGİT'in, hiç birinin sesi çıkmadı, oldu bitti. Suriye'de bir operasyon yürüttük. Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştiren, yürüten PKK'nın kardeşi, PKK'nın ikizi DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı operasyon gerçekleştirdik. Yığılca'dan da şehitlerimiz oldu. Bu operasyonları kendi gücümüzle gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik, operasyonun birinci faslı bitti. Terör örgütlerinin yuvalarına kadar girdik, bunu kendi gücümüzle gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Özlü, güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu vurgularak, şöyle devam etti:



"Büyük bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ekonomisiyle, askeriyle her şeyiyle güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Güçlü Türkiye'nin yolu, 16 Nisan'daki referandum da vereceğimiz 'evet'lerden geçiyor. Büyük ve güçlü Türkiye'ye her milletin ihtiyacı var, sadece Türk'lerin değil. Bölgenin, önce kendimizin ihtiyacı var. Bu coğrafyada siz Orhangazi'nin torunlarısınız. Bu toprakları vatan kılan, bu toprakları vatan yapan ve bize miras bırakan Orhangazi'nin torunlarısınız. Güçlü Türkiye'ye her milletin ihtiyacı var. ve bu güçlü Türkiye'ye biz, kendimiz kurabiliriz. Bunun için 16 Nisan'da 18 maddeyi büyük bir evet oyuyla geçirelim, anayasamızı değiştirelim."



Bakan Özlü, daha sonra Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yığılca Ziraat Odası'nı da ziyaret eden Özlü, daha sonra ilçeden ayrıldı.