Özlü: Piyasaya 4 Milyar Liraya Yakın Para Girdi
152 bin 500 KOBİ'nin destek kredisinden yararlandığını açıklayan Bakan Özlü, "10 Mart'tan 6 Nisan'a kadar küçük işletmelere, mikro KOBİ'lere 3 milyar 750 milyon nakit girişi oldu" dedi.
152 bin 500 KOBİ'nin destek kredisinden yararlandığını açıklayan Bakan Özlü, "10 Mart'tan 6 Nisan'a kadar küçük işletmelere, mikro KOBİ'lere 3 milyar 750 milyon nakit girişi oldu" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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