GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşması
Özlü'nün Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'e Ar-Ge Merkezi Belgesini takdim etmesi
Yetişener'in Özlü'ye hediye takdimi ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıkta düzenlenen, "350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni"ne katıldı. Konuşmasının ardından Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'e Ar-Ge Merkezi Belgesini takdim etti.
Özlü: "Hedefimiz 2017 Yılında Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi Sayısını Bine Çıkartmak"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşması Özlü'nün Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'e Ar-Ge Merkezi Belgesini takdim etmesi Yetişener'in Özlü'ye hediye takdimi ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk...
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