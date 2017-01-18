Özlü: 'Hedefimiz 2017 Yılında Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi Sayısını Bine Çıkartmak'

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350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşması

Özlü'nün Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'e Ar-Ge Merkezi Belgesini takdim etmesi

Yetişener'in Özlü'ye hediye takdimi ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıkta düzenlenen, "350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni"ne katıldı. Konuşmasının ardından Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'e Ar-Ge Merkezi Belgesini takdim etti.