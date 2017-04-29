Özlem Taner; profesyonel müzik kariyerine 2007 yılında yayımladığı "Türkmen Kızı" adlı albümüyle başladı. Türkmen Kızı, İngiltere'de en çok dinlenenlerde ilk 10'da yer aldı. 2013 yılında birçok nefese yer verdiği ikinci albümü "Aşıklar Meclisi"ni yayınladı. Anadolu'da yaşayan halkların özgün dilleriyle yaptıkları müzikleri dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkan, "Evliya Çelebi'nin İzinden" ve "Julvern'in İzinden" projelerinde yer alan 3 Kadın ekibiyle Karadeniz ve Balkanlar'ı kapsayan toplam 15 ülkede konserler verdi. "Aşka Sürgün", "Yersiz Yurtsuz", "Asi", "Ezo Gelin", "Beynelmilel" gibi birçok film ve dizinin müziklerine katkıda bulundu.





Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Özlem Taner ile Akustik Dinleti



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır