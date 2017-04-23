Özköylü: "Önümüzdeki Sezon Samsunspor'da Olmayacağım"

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü sezon sonunda görevinden ayrılacağını söyledi.



TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Samsunspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Osman Özköylü değerlendirmelerde bulundu.



Maça çok iyi başladıkların kaydeden Teknik Direktör Özköylü, "Bir takımın deplasmanda oynayabileceği en iyi oyunlardan birini oynadık. Ama maalesef çok basit iki gol yedik. Bu kadar iyi oynadığımız bir maçta hata yaptınız mı rakipler hemen faturayı kesiyor. Burada böyle bir sonuç olmaması gerekiyor. Daha iyisini yapmalıydık. Diarra'nın pozisyonu haricinde başka pozisyonları yok. Böyle bir maçı kaybedince insan üzülüyor gerçekten. Kaybettik üzgünüz, artık önümüze bakmak zorundayız. Sahada her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz ama bireysel hatalar yüzünden yenildik. Rakip hiçbir şey yapmadan bizi yendi" dedi.



"Onurum, gururum kırıldı"



Samsunsporlu taraftarların maç sonu gösterdiği tepkiye 'Merak etmesinler önümüzdeki sezon Samsun'da olmayacağım" diye cevap veren Özköylü, "Biz bu takımı bataklıktan çıkardık buraya getirdik. Anamıza avradımıza küfür edilsin diye değil. Ben kaçmam. Sezon sonuna kadar bu takımı taşıyacağım. Hiç kimse beni bu kararımdan çeviremeyecek. Ben sezon sonu Samsunspor'da olmayacağım. Bu takımı ligde bırakacağım ondan sonra Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Benim onurum, gururum kırıldı. Bu kadar nankörlük olmaz" şeklinde sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ