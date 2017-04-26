- Özköylü: "Gevşememiz gerektiğini son 2 maçta gördük"

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:

"Diri oyuncuları devreye sokmaya çalışacağız"



SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 7 maç aradan sonra üst üste alınan 2 mağlubiyeti, 'rehavet'e bağlarken, "Gevşemememiz gerektiğini son 2 maçta gördük" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, alınan güzel sonuçların ardından 2 haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Cuma günü ligin iddialı takımlarından Ümraniyespor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışma ile son buldu. Antrenmanı uzun süredir sakatlığı bulanan deneyimli sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel de kenardan izledi.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan ve rotasyon yapacağı sinyallerini veren Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bazı oyuncularda performans düşüşleri yaşanmaya başladı. Özellikle ilk yarı çok oynamamış ve antrenman yapmamış oyuncular, 2. yarıda enerji depoları doluyken gelip oynadıkları maçlardan sonra bu depoları boşalmaya başladı. Bu bizim adımıza handikap gibi görünüyor. Bunu da ufak tefek rotasyonlarla telafi etmeye çalışacağız. Diri oyuncuları devreye sokmaya çalışacağız. Bu şekilde bertaraf edeceğiz. Kendi sahamızda oynayacağımız Ümraniyespor maçı, bizim açımızdan olduğu kadar rakip açısından da önemli. Onlar Play-off yarışı içerisinde iddialı olmak için kazanmak isteyecekler. Biz de bir an önce biraz daha yukarılara çıkıp nefes almak istiyoruz. Alttaki takımlar kendi aralarında maçlar oynayacaklar. Oradan çıkan sonuçlara göre bizim alacağımız bir galibiyet ve 3 puan, hafif bir nefes daha almamızı sağlayacak. Bunu başaracağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

"Gevşemememiz gerektiğini son 2 maçta gördük"

Alınan mağlubiyetleri takımdaki rehavete bağlayan Osman Özköylü, "Oyuncu arkadaşlarımıza eksiklerini gösterdik. Bizim şu andaki en büyük eksiğimiz 2 hafta önceye kadar var olan inançlı, istekli, coşkulu ve sahada çok mücadele eden yapıyı biraz gevşetmemiz. Bu biraz alınan sonuçların verdiği rehavet olabilir, çevreden gösterilen tepkiler olabilir, Play-off söylemleri olabilir. Bunlar herkesi bir rehavet içerisine soktu. Bunu çok söylememe rağmen maalesef bunun önüne geçemiyorsunuz. İnsanların ağzında bu tür şeyler dolaştıkça oyuncuların kulağına gidiyor. Bu da bir insan psikolojisi, maalesef hemen gevşiyoruz. Gevşemememiz gerektiğini son 2 maçta gördük. Eski tempomuzu tekrar yakaladığımız zaman önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadele yapıp bizi rahatlatacak sonuçları da alacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Özköylü, Fenerbahçe'den kiraladıkları genç orta saha oyuncusu Caner Koca'nın bu lig için tecrübesiz olduğunu, ilerleyen haftalarda Caner'den faydalanmak istediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan antrenmanı Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ve bazı yöneticiler de izledi.