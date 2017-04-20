Özköylü: "Elazığspor Maçı Hayati Önem Taşıyor"

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hafta sonu oynayacakları Elazığspor maçı için, "Deplasmanda alacağımız sonuç bizim açımızdan da rakip açısından da çok hayati önem taşıyor" dedi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, dün kaybettikleri maçın ardından Pazar günü oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde ara vermeden devam etti. Teknik Direktör Osman Özköylü antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.



Elazığspor maçının ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bir maç olduğunun altını çizen Osman Özköylü, "Manissaspor maçında bir kaza yaşadık. O maç bizim açımızdan çok önemliydi ama kaybettik. Bizim için ne kadar önemliyse rakip açısından da aynı oranda önem taşıyordu. Bize karşı tedbirlerini iyi almışlardı. Kazanabileceğimiz maçı maalesef iki tane basit gol yiyerek kaybettik. Artık buraya takılıp kalmayacağız. Çünkü önümüzde 6 hafta daha var. Manisaspor maçını unutup hemen Elazığspor maçını düşünmeye başladık. Elazığspor maçı ligin altını ilgilendiren çok önemli bir maç. Deplasmanda alacağımız sonuç bizim açımızdan da rakip açısından da çok hayati önem taşıyor. Çünkü iki takım da ligde kalma savaşı veriyor. İnşallah Elazığspor karşısında hatalarımızı kapatıp kendi oyunumuzu ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. Önemli olan bizim nasıl oynayacağımız çünkü biz, sistem takımıyız, biz yıldız oyuncuları olan bir takım değiliz. Bunu uyguladığımız zaman başarılı olduğumuzu gördük. Bundan sonraki maçlarda tüm oyuncularımız bu sisteme bağlı kalarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Antrenmandan notlar



Kırmızı-beyazlıların bugün yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Abdulkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Jeroen Lumu, Anmet Burak Solakel katılmadı. Kırmızı-beyazlılar, düz koşu, 5'e 2 ve istasyon çalışmasının ardından pas çalışması ile idmanı sonlandırdı. - SAMSUN