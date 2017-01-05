Özkan Vatandaşlarla Buluşuyor

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahalleleri gezerek vatandaşları dinlemeye devam ediyor.



Sıkıntıların dinlenip çözüm yollarının belirlendiği vatandaş buluşmalarının son adresi Boğaz Mahallesi oldu. Halil İbrahim Sofrası adı verilen vatandaş buluşmalarına 2 senedir devam eden Özkan, 1970'li yıllarda Artvin'den göç eden vatandaşlarca kurulan Boğaz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. vatandaşa hizmetin bir gönül işi olduğunu ifade eden Ali Özkan, dinlediği sıkıntıları tek tek not aldı. Daire müdürlerine çözümü için talimat veren Özkan, Yeniköy yolunun genişletilmesi projesinin Karayolları programına alındığını bildirdi. - BURSA