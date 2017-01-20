Özkan'dan Bozbey'e Ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.



Gündemdeki konuları konuşan Bozbey ile Özkan, fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Bizler halkımıza hizmet ediyoruz. İş birliğinde bulunabiliriz" dedi.



Başkan Ali Özkan da, Bozbey'i Karacabey'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını etti. Başkanlar bir birlerine hediye takdim etti. - BURSA