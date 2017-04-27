Özince: Kredi Notu Düştükten Sonra Taze Sermaye Bulmak Kolay Değil

Bankacılıkta da sağlıklı büyüme hikayesine ihtiyaç olduğunu söyleyen İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince, bankaların taze sermaye bulmakta zorlandığını belirterek, "Türkiye'nin kredi notu düştükten sonra kolay değil, bankaların daha seçici olması gerek" dedi.

Özince: Kredi Notu Düştükten Sonra Taze Sermaye Bulmak Kolay Değil

Bankacılıkta da sağlıklı büyüme hikayesine ihtiyaç olduğunu söyleyen İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince, bankaların taze sermaye bulmakta zorlandığını belirterek, "Türkiye'nin kredi notu düştükten sonra kolay değil, bankaların daha seçici olması gerek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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