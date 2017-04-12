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Özince İstifasının Nedenini Açıkladı
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Özince İstifasının Nedenini Açıkladı

Özince, Şişecam'daki yönetim kurulu başkanlığı görevini, İş Bankası'nda aldığı yeni sorumluluklar nedeniyle bıraktığını söyledi.

Özince İstifasının Nedenini Açıkladı

Özince, Şişecam'daki yönetim kurulu başkanlığı görevini, İş Bankası'nda aldığı yeni sorumluluklar nedeniyle bıraktığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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