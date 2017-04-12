Özince İstifasının Nedenini Açıkladı
Özince, Şişecam'daki yönetim kurulu başkanlığı görevini, İş Bankası'nda aldığı yeni sorumluluklar nedeniyle bıraktığını söyledi.
Özince, Şişecam'daki yönetim kurulu başkanlığı görevini, İş Bankası'nda aldığı yeni sorumluluklar nedeniyle bıraktığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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