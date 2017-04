Özhaseki: 'Ülkemizin Önü Açık, Bundan Sonra Güzel Şeyler Olacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Ülkemizin önü açık, bundan sonra güzel şeyler olacak, ülkemizde istikrarlı hükümetler gelecek, büyüme olacak, ekonomi gelişecek, bundan hepimiz istifade edeceğiz inşallah." dedi.



Bakan Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, parti binası önünde kurulan platformdan halk oylaması sonuçlarını kutlamak için toplanan vatandaşları selamladı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, halk oylaması kampanya döneminde Türkiye'nin faydasına olabilecek anayasa değişikliğini dilleri döndüğünce anlatmaya çalıştıklarını belirtti.



Sandıktan çıkan sonucun hayırlı olmasını dileyen Özhaseki, "Allah utandırmasın, Rabbim ülkemizin önünü açık etsin." ifadelerini kullandı.



Özhaseki, Türkiye'de yaşayan herkesin vereceği oyun başlarının üzerinde yeri olduğunu her zaman söylediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Hele hele Kayserili hemşehrilerimizin 'evet' de verse 'hayır' da verse oyları mübarektir diye defalarca söyledik. Bugün Kayseri açısından bakıldığı zaman güzel bir sonuç var. Kahir ekseriyetle 'evet' oyları önde çıktı. Türkiye açısından bakıldığında ise resmi sonuçlar açıklanmadı ama evet oyları önde gözüküyor. Yüzde 51,5 gibi bir sonuç var. Allah mübarek etsin, hayırlı olsun. Ülkemizin önü açık olsun ama lütfen şöyle kabul edin. Bu sonuçlar bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı alınmış bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü 'hayır' diyen kardeşlerimiz de bu ülkenin iyiliğini istedikleri için 'hayır' verdiler. Kayseri'de de başka yerlerde de bütün oyların kendine has bir değeri var."



Bu sistemin doğru olduğuna inandıkları için 18 maddeyle ortaya koydukları birtakım gelişmeleri mutlaka ülkenin faydasına gördükleri için tek tek anlatmaya çalıştıklarına dikkati çeken Özhaseki, "Bir taraftan istikrar sağlanacak diye ısrar ettik. Bir taraftan kavgalı sistem yaklaşık 90 yıldır sürüyor, bu bitecek diye ısrar ettik. Bir taraftan da hepimizin içerisindeki acı olay, bu vesayetçi yapının, siyasilerin ensesinde adeta boza pişiren bu kötü yapının toprağa karışacağına inandığımız için ısrar ettik ve şu an inşallah düşlerimiz gerçekleşti. Ülkemizin önü açık, bundan sonra güzel şeyler olacak, ülkemizde istikrarlı hükümetler gelecek, büyüme olacak, ekonomi gelişecek, bundan hepimiz istifade edeceğiz inşallah." diye konuştu.



"Sonucun hayretmesi için de dua edilim"



"Hayır' oyu veren kardeşlerimiz de asla yerinmesinler, asla üzülmesinler" diyen Özhaseki, "Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz, aynı binalarda yaşıyoruz, komşuluk ediyoruz, akrabalık ediyoruz, kardeşlik ediyoruz. Önemli olan bizim kardeşliğimiz, bizim birlikteliğimiz, önemli olan bizim dostluğumuz, bir olmamız, beraber olmamız ve güçlü olmamız. Onun dışında hiçbir şey önemli değil. O yüzden bu çıkan sonuçlardan dolayı hepimiz Cenabı Hakk'a şükredelim ve sonucun hayretmesi için de dua edilim." dedi.



Özhaseki, vatandaşlara kampanya dönemindeki gayretlerinden dolayı da teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Sizler zaten vefalı insanlarsınız. Bizim en zor günümüzde sizler varsınız." ifadesini kullandı.



15 Temmuz'da belaların en büyüğüyle karşılaştıklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:



"Allah'a hamdolsun, önce Rabbimizin lütfu, sonra liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğitliği, sonra da sizlerin fedakarlığı sayesinde o büyük belayı da atlattık. Çünkü o tür darbe teşebbüsü Türkiye'de defalarca yapılmış ve başarılı olmuştu. Bu sefer elhamdülillah Rabbimizin lütfuyla bu işi atlattık. Hatırlayın Cumhuriyet Meydanı'nda darbeye karşı olduğumuzu ifade edecek şekilde günlerce sokakta bekledik, hep beraberdik. Son gün, final gecesi 180 bin kişiyle Kayseri, İstanbul'dan sonra Anadolu'daki tek vilayet oldu, rekor kırdı. Allah sizden de razı olsun. Allah bu birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin."



Özhaseki, vatandaşlardan da konuşmaların ardından kutlama yapmadan, araçların kornalarına basmadan, kimseyi rahatsız etmeden alandan ayrılmalarını, bunun sevincini herkesin içinde yaşamasını istedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi, ellerindeki Türk bayraklarıyla vatandaşlar müzik eşliğinde halk oylaması sonucunu kutladı.