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Özhaseki, TOKİ Konutlarında Incelemelerde Bulundu, Imam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

Özhaseki, TOKİ Konutlarında Incelemelerde Bulundu, Imam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki terör mağdurları için yapılan Toplu konutlarda incelemelerde İmam Hatip okulunda inceleme bulunmasıyla ilgilli görüntü Öğrencilerle kitap dağıtmaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üçkuyu mevkisinde...

Özhaseki, TOKİ Konutlarında Incelemelerde Bulundu, Imam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki terör mağdurları için yapılan Toplu konutlarda incelemelerde
İmam Hatip okulunda inceleme bulunmasıyla ilgilli görüntü
Öğrencilerle kitap dağıtmaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üçkuyu mevkisinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu, Bağlar TOBB Şehit Ferdi İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

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