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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki terör mağdurları için yapılan Toplu konutlarda incelemelerde
İmam Hatip okulunda inceleme bulunmasıyla ilgilli görüntü
Öğrencilerle kitap dağıtmaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üçkuyu mevkisinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu, Bağlar TOBB Şehit Ferdi İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Özhaseki, TOKİ Konutlarında Incelemelerde Bulundu, Imam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki terör mağdurları için yapılan Toplu konutlarda incelemelerde İmam Hatip okulunda inceleme bulunmasıyla ilgilli görüntü Öğrencilerle kitap dağıtmaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üçkuyu mevkisinde...
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