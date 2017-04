Özhaseki: Onlar Şimdi Hapiste (2)

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, darbeler döneminde Türkiye'de enflasyon ve dövizin yükselişe geçtiğini buna karşın milli gelirin düştüğünü ve borçlanmanın arttığını söyledi. Özhaseki, darbeler konusunda bazı araçların arkasında yazan" O şimdi Asker" yazısına atıfta bulunarak,15 Temmuz 'da darbe girişiminde bulunanlar için" Onlar şimdi hapiste"dedi. Bakan Özhaseki, "7 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu pişkin pişkin geziyor"diye konuştu.



Kayseri'de ulusal ve yeral medya mensuplarıyla bir araya gelen bakan Mehmet Özhaseki, partilerin kırmızı çizğileri yüzünden bir araya gelip ortak anayasa yapamadıklarını, Ak partinin o nedenle kendi aşına bir taslak hazırlamak zorunda kaldığını söyledi. Özhaseki,"Millet Ak Partinin Anayasa konusundaki samimiyetini görsün diye bir taslak hazırlayıp önce meclise şimdi de halka götürüyoruz. Bu arada, ülkemizin geleceğini, bekaasını etkileyecek 15 Temmuz darbe girişimi oldu.MHP genel başkanı ve iyi bir devlet adamı olan Sayın Devlet Bahçeli'de yeni taslak konusunda bizimle hareket etti. Yıllardan beri süregelen ve devlet kurmaya gidecek kadar kalkışma içinde olan PKK belasına karşı güneydoğuda ve sınırlarımız ötesinde temizlik yapıldı. Bu konuda ciddi mücadele verdik. Bu arada karşımıza milliyetçilik eksenli PKK dışında din eksenli bir bela, yani FETÖ çıktı. 40 yıl boyunca milletin zeki çocuklarını, en cömert zenginlerdi seçen bu cemaat dini de örseledi. HZ. Peygamberimizin makamı olan imamlığı, ve cemaati bunlar mahvetti. Kaos,iftira,hırsızlık, yalancılık gibi bir müslümanın yapmaması gereken şeyleri yaptılar. Dinimize zarar verip örselediler. Suikastlar yapan,batınıan maşası DHKP-C'de cabası. Batılıların tezgahı tutsaydı, Türkiye şimdi bölünmüştü. Güneyimizde bir devlet, boğazlarda bir devlet Anadolu'da bir devlet kurmuşlardı. Türk milleti diye bir şey yoktu. Yeni anayasada bunun için ısrar ettik. Ülke bölünmesin diye ısrarcıyız."şeklinde konuştu



ASANLARIN ASIL ASILMASI GEREKİRDİ



Mehmet Özhaseki, Ankara'da yıllardır eli silahlı darbe meraklılarının siyasiyleri itibarsızlaştırıp, sonra ihtilal yaptıklarına dikkati çekti. Bakan Özhaseki"Menderes'i daha sonra 20 yaşındaki gençleri bir bahaneyle asanların, asıl kendileri asılmalıydı. Ellerinde silah olan bu darbeciler her istediklerini yaptırıyorlardı. Darbeler sırasında Türkiye hep geriye gitti, itibar ve kan kaybetti. Döviz ve enflasyon arterken,dış borçlanma yükselişe geçerken, milli gelirimiz azaldı. Bu darbelerde hep CHP'nin parmağı vardı. CHP'nin darbelerden, tek adamlıktan ve Avrupalıki uygulamalarından söz eden genel başkanı Kemal kılıçdaroğlu 7 seçim kaybetmesine karşın,ortalıkla pişkin pişkin geziyor. Gafları ve yalanları da bitmiyor. Allah CHP'ye yardım etsin"diye sözlerini sürdürdü



ONLAR ŞİMDİ HAPİSTE



Bazı araçların arkasında"O şimdi asker" yazılarına dikketi çekerek, atıfta bulunan Özhaseki"Ankara'da darbe planlası yapan onlar şimdi hapiste" diyerek şunları söyledi :



" Biz bu darbecileri, Türk siyasi yaşamında çok gördük. Seçilenleri korkutup, tehdit yaparak, siyasileri itibarsızlaştırarak, partileri çökerterek, kumar borçları ödeyerek ayakta durdular. Bundan sonra kimseyi korkutamayacaklar."



EYALET İLE İLGİLİ SÖZLER, AK PARTİ'Yİ BAĞLAMAZ



Eyalet tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine de Haseki, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımızın bir tane başdanışmanı yok, birçok danışmanı var. İnsanlar danışman deyince, şöyle anlıyorlar, Bir kişi var, devamlı cumhurbaşkanı ona soruyor, o ne derse yapıyor, işte öyle bir şey. Halbuki onlarca başdanışman var. Onlara arada fikir sorulur, rapor hazırlattırılır, görüşleri alınır. Bu insanlar içersinde her söylediğini Cumhurbaşkanının sözü gibi algılamak doğru olmaz. Genelde akademisyenlerin sözlerini her zaman icranın başındaki siyasiler ve devlet adamlarının sözleriyle özdeş tutmak, doğru olmaz. Ara ara Belediye Başkanlığım sırasında danışmanlığa atadığım insanlar olmuştu. Onların dışarıda yaptıklarından, söylediklerinden ben sorumlu değilim ki. İçlerinden ceza alanlar da olmuştu. Hayret ettik, Allah, Allah ne iş yapmış diye. Şimdi oradaki konu da, Şükrü bey bir akademisyen, düşünceleri, fikirleri olabilir. Ama referandum konusunda AK Parti'nin tavrı önemli Cumhurbaşkanımızın sözleri önemli. Tabi hassasiyetlerimiz belli. Özellikle bizim, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet dilimize pelesenk ettiğimiz bir ortamda, bir dönemde, bizim de kırmızı çizgilerimizin olduğunu defalarca söylediğimiz bir ortamda, bunun dışında eyaletvari bir yapıya gidecek boş bir sözü hiçbirimiz olumlu karşılamayız. AK Parti'den hiç kimse buna sıcak bakmaz. Bunu da zaten sayın cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Kim ne söyledi, onu da tam bilmiyorum ama bu söylenenler, kendi görüşleridir ve kendisini bağlar sadece. Önemli olan, cumhurbaşkanımızın görüşleridir, AK Parti'nin kurumsal olarak görüşleridir." - Kayseri