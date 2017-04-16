Özhaseki: Hayır Oyu Veren Kardeşlerimiz Üzülmesinler

– ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Kayseri'de yaptığı konuşmada, "Bu sonuçlar, bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimiz de bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler" dedi.



Parti binası önünde toplananlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, partililerden korna çalmamaları, aşırı sevinç gösterilerinde bulunmamalarını istedi. Özhaseki, şunları söyledi:



"Çıkan sonuç hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Rabbim ülkemizin önünü açık etsin. Ülkemizde oy verecek kardeşimizin her oyu mübarektir. Başımızın üstünde yeri vardır diye daha önce ilan ettik. Bugün Kayseri açısından bakıldığı zaman güzel bir sonuç var. Türkiye açısından bakıldığı zaman resmi sonuçlar açıklanmadı ama evet oyları önde gözüküyor. Yüzde 51,5 gibi bir sonuç var. Allah mübarek etsin. Lütfen şöyle kabul edin. Bu sonuçlar bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimiz de bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Kayseri'de de, başka yerlerde de bütün oyların kendine has manevi bir değeri var. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler. Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı binalarda yaşayıp komşuluk ediyoruz. Akrabalık, kardeşlik ediyoruz. Önemli olan bizim kardeşliğimiz."



- Kayseri