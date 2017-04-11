Özhaseki: Güçlü Bir Evet Çıkarsa Türkiye'nin Önü Açılacaktır

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önünün sonuna kadar açılacağını söyledi. Özhaseki, "Ondan sonra istikrarlı güçlü hükümetler gelecektir. Güçlü hükümetlerin olduğu yerde hakikaten müthiş yatırımlar yapılacaktır. Türkiye'nin büyüdüğü dönemler hep güçlü iktidarların olduğu dönemlerdir" dedi.



16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Referandum çalışmaları hakkında bilgiler veren Özhaseki, "Tabii bu normal bir seçim değil, partilerin yarıştığı bir seçim değil. Partilerin yarıştığı bir genel seçim havası olsun Belediye Başkanlığı seçimi olsa nihayetinde insanların az çok tercih bellidir. Karara bellidir. Çok uzun boylu bir şey söylemeye de anlatmaya da gerek kalmaz. Sebebine gelince de belediye seçimlerine diyorsanız zaten sizin adayınızı sevmişse oyunu devam ettiriyor yoksa ne yaparsanız yapın oy vermezler. Genel seçimlerden milletin az çok siyasi eğilimleri bellidir ama kararsızlar yüzde 10 civarındadır onu herkes etkilemeye çalışır. Bu seçimde de 18 madde var, bu 18 madde Türkiye ne getirecek ne götürecek Türkiye'nin lehine ve aleyhine mi işte bunların anlatılması icap ediyor. Doğrusu ilk günden çıktığımız bu tarafa 18 maddenin özünü anlattıkça birçok şüphe bulutlarının karanlık bulutların dağıldığını hissediyorum. Yapılan iftira kampanyalarının tutmadığını hissediyorum. Her anlattığımız da insanların zihnini biraz daha durulduğunu hissediyorum. Doğrusu iyi bir kampanya geçiriyoruz. Ben de son hafta biraz Kayseri'de kalayım istedim. Hemşerilerimizin yoğun ilgisi var geziyoruz" diye konuştu.



Bakan Özhaseki, referandum öncesi Kayseri'de havadan da bahsederek, "Bu geldiğimiz referandum ortamında doğrusu zaten güçlü bir 'evet' var. Çünkü Ak Parti ile MHP'nin zaten burada ağırlığı var. İşte onları bile toplasanız yüzde 80'i bulur. Ufak tefek de olsa maddelerle takılan kendi içinde muhalefet insanları olabilir bu olayı normal bunları saygıyla karşılıyoruz. Ama ben şuna yürekten inanıyorum güçlü bir 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü açılacaktır. Ondan sonra istikrarlı güçlü hükümetler gelecektir. Güçlü hükümetlerin olduğu yerde hakikaten müthiş yatırımlar yapılacaktır. Türkiye'nin büyüdüğü dönemler hep güçlü iktidarların olduğu dönemlerdir" diye konuştu.



Saadet Partisi'nin direklere asılan afişlere yönelik eleştirisine de değinen Özhaseki, "Herhalde bu konuda suçlu olan, hiç ağzını açmayan tek parti varsa Saadet Partisi'dir. Erbakan'ın geçmişte bütün seçim beyannamelerinde başkanlıkla ilgili sözler varsa bu saklanacak bir şey değil. Erbakan Hoca, onların malı mıymış, eğer onların kalırsa çocukları niye onların yanında değiller? Bu işlerden vazgeçsinler. Dün Erbakan'ın hocanın etrafında binlerce Sadetçilik yapan insan vardı. Eğer şimdi 3-4 kişi, şimdi Saadetcilik yapıp da Erbakan bizim diyorsa, güleriz başka bir şey demiyoruz" ifadelerini kullandı.



- Kayseri