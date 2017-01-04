Özhaseki: 'Fetö'sü de PKK'sı da Daeş'i de Aynı, Bunların Hepsi Birbirinden Beter'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gördüğünüz o terör örgütlerinin hepsi bir. FETÖ'süde, PKK'sıda, DAEŞ'ide aynı bunların hepsi birbirinden beter. Bunların hepsi bizim düşmanımız, bu milletin, Türkiye'nin düşmanı. Bizim birliğimizi, dirliğimiz, güçlü olmamızı istemiyorlar. Parçalanmamızı, bölünmemizi istiyorlar" dedi.



AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Özhaseki, 3 ay önce Diyarbakır'a geldiklerinde eylem planlarını anlattıklarını ve bazı temeller attıklarını, bugün ise devamında hazırladıkları yerlerin temelini attıklarını ifade etti.



Diyarbakır'da temeli atılan projelerin bir yılda bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Özhaseki, "Allah'tan mani gelmezse burada başladığımız işler bir senede hitama erer. Kardeşlerimizin dertlerine derman olacak işler çok şükür yapılıyor. Devlet olarak, teröristlere karşı kudretli şamarını vururken, bir taraftan da vatandaşın mağduriyetini giderecek şekilde şefkatli kanatlarını açmak durumunda" diye konuştu.



Devletin temsilcisi AK Parti hükumeti olarak, yaraları sarmak, mağduriyetleri gidermek ve sıkıntıları çözmek için sürekli bölgeye geldiklerini belirten Özhaseki, büyük projelerle Sur içerisinde herkesin övüneceği bir şey ortaya çıkacağını aktardı.



Vesayet rejimini AK Parti bitirdi



AK Parti'nin 14 yıllık iktidarı döneminde çok önemli mücadeleler verdiğinin altını çizen Özhaseki, şöyle konuştu:



"Allah'a şükür olsun gelmiş geçmiş bütün hükumetlerden daha başarılıyız. Eğitimde, sağlıkta, havada, yol yapmada, ekonomide başarılıyız. Bununla övünebiliriz, başımız dik olarak bunu her yerde söyleyebiliriz. Bu ülkede vesayet rejimi vardı. Topluma ayar vermeye çalışırlardı. Siyasi irade bir şey yapamaya çalıştığı zaman buna engel olurlardı. Sonra bakarlardı olmuyor, ihtilal ortamı hazırlayıp ihtilal yaparlardı. Faili meçhulleri onlar işlerdi. Seçilmiş insanlara olan güvensizliği arttırıp ihtilallerle ocaklarını başlarına yıkarlardı. Bu vesayet rejiminin hakkından bizler iktidar olarak geldik. O vesayet rejimini bitirdik."



Özhaseki, kendilerinden önce Diyarbakır Cezaevinde insanlara baskı ve işkence yapıldığını, insanların ırkını söyleyemediğini ve dilini konuşamadığını aktararak, "Allah'a şükür biz bunların da altından kalktık. Şimdi özgürlük ortamı geldi. Ne hapishanelerde işkence var ne de bir Allah'ın kuluna kötülük var. Hiç kimse Kürt olmaktan da Türk olmaktan da utanmıyor. Bunları bizim iktidarımız sağladı" ifadelerini kullandı.



AK Parti'yi iktidardan düşürmek için birçok yollara başvurulduğunu anımsatan Özhaseki, "İktidara geldiğimiz ilk yıldan itibaren yapılmadık tertip bırakmadılar. Danıştaya saldırı yapıp, iktidarı düşürmeye çalıştılar. Sonra cumhuriyet mitingleri yaparak güya laiklik tehlikede demeye çalıştılar. Meclise başörtüsüyle gelen bacımıza o günün Başbakanı "Haddini bildirin" diye bağırıyordu. Niye cumhuriyet ve laiklik için tehlike oluşturduğunu zannediyordu. Bugün meclise oturan kardeşlerimizin yarısı başörtülü, yarısı açık. Dostça oturuyorlar. Laiklik tehlikeye mi girdi. Cumhuriyet battı mı" diye konuştu.



Terör örgütlerinin birlikte Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini hedef aldığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:



"Gördüğünüz o terör örgütlerinin hepsi bir. FETÖ'süde, PKK'sıda, DAEŞ'ide aynı bunların hepsi birbirinden beter. Bunların hepsi bizim düşmanımız, bu milletin, Türkiye'nin düşmanı. Bizim birliğimizi, dirliğimiz, güçlü olmamızı istemiyorlar. Parçalanmamızı, bölünmemizi istiyorlar. Parçalanmış bir Türkiye'de bunlar hepimizle oyuncak gibi oynarlar, sonra paçavra gibi atarlar. Milletin feraseti bunları yendi. Biz birliğimizi, dirliğimizi devam ettireceğiz. Şimdi ekonomik bir boğma harekete var. Allah'ın izniyle bunun da altından kalkacağız. Biz bu ülkeyi büyüteceğiz, kardeşliği tesis edeceğiz. Herkesin yüzü gülecek İnşallah. Onun için burada Sur'dayız, Diyarbakır'dayız. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozdurmasın. Bu birliğimizi de bozmak isteyenlere fırsat vermesin."



Özhaseki, konuşmasının ardından Diyarbakır'da TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere plaket verdi.