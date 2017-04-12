ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bize güçlü hükümetler lazım. Güçlü hükümetlerin döneminde, istikrarın sürdüğü ortamlarda yatırımlar yapılır. Geçmişimizde o kadar çok kısa süreli hükümetler var ki. Bunların döneminde büyüme olabilir mi?" dedi.



Bakan Özhaseki, Kayseri'nin Akkışla İlçesi'nde esnaf ziyaretinin ardından bir salon toplantısında, vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri'de gerçekleştirilen yatırımların tüm Türkiye'de de olması için AK Parti'nin 15 yıldır büyük bir çaba sarf ettiğini dile getiren Özhaseki, "2002 öncesinde yaşanan zorlukları siz çok iyi biliyorsunuz. 15 yıllık mücadelemizde şunu bir kez daha gördük ki Türkiye'nin üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili denirdi. Ankara'ya gidince gördüm; dört tarafımız değil, ondört tarafımız düşmanlarla çevrili. Etrafımızdaki coğrafya ateşler içinde. Coğrafyanın zorluğunun yanı sıra inançlarımızdan ve gönül coğrafyamıza liderlik etmemizden kaynaklanan zorluklarımız var" diye konuştu.



Türkiye'nin uzun yıllar 'PKK belasıyla' uğraştığını belirten Bakan Özhaseki, bu mücadelenin sonucunda PKK'nın bitirilme noktasına geldiğini söyledi. Bu örgütün ardından Türkiye'nin bir de FETÖ ile mücadeleye başladığını dile getiren Özhaseki, bu terör örgütüyle mücadelenin PKK ile mücadele etmekten daha zor olduğunu ifade etti. Konuşmasında 16 Nisan referandum una yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özhaseki, "Ne yazık ki bizim ana muhalefet de bunların peşine takılıyor. Biz tüm bunların altından kalkarız. Bir oluruz, beraber oluruz. Önümüzde 18 maddelik bir anayasa reformu geliyor. Biz bu değişiklikte neden ısrar ediyoruz, bundan bahsetmek gerekirse üç önemli sebep sıralayabiliriz. Israrımızın birinci sebebi istikrar. Bize güçlü hükümetler lazım. Güçlü hükümetlerin döneminde, istikrarın sürdüğü ortamlarda yatırımlar yapılır. Geçmişimizde o kadar çok kısa süreli hükümet var ki. Bunların döneminde büyüme olabilir mi? Zaten hükümetlerin ilk 6 ayı hayırlı olsunlarla ve çay içmekle geçer. Önümüzdeki referandum ile gerçekleşecek anayasa değişikliği bizleri 'vesayet' belasından da kurtaracak. Sizlerin oylarıyla seçilip Ankara'ya gidenlere güvenmeyip, iki çizgi arasında tutmaya çalışan vesayet odakları daha sonra da ihtilal ortamı hazırlanıyor. Biz bu çeteleri ortadan kaldırdık ancak referandum ile tamamen toprağın altına gömmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



- Kayseri