Özhasek: İstanbul'da Deprem Konusunda Uykuyu Yitirecek Durum Var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah korusun Anadolu'da bir deprem olursa bunun altından kalkarız. Ancak, İstanbul'da bir deprem olursa perişan oluruz, ekonomimiz çöker" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'daki Şehircilik Şurası ardından hafta sonunu geçirmek için baba ocağı Kayseri'ye geldi. Dün, Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan ile birlikte çeşitli etkinliklere katılan Özhaseki, bu günü ailesiyle birlikte geçirdi. DHA muhabirine konuşan ve sık sık dile getirilen İstanbul depremiyle ilgili kaygılarını anlatan bakan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Geçenlerde Anayasa oylamasının TBMM'den geçmesinin ardından İstanbul'a gittim. Burada, tüm başkanlarını topladım. İstanbul'daki deprem riski anlattım. Bazıları gözümün içine bakıyor. Bir fay hattı var 250 senede kırılıyor. Şu anda 249'uncu senesi. Bir başka fay hattı var 400 sene oluyor kırılalı. Şu anda 462'nci senesindeyiz. Allah korusun Anadolu'da bir deprem olursa bunun altından kalkarız. Ama, İstanbul'da bir deprem olursa perişan oluruz, ekonomimiz çöker. Onun için bakanlık olarak bunu kendimize dert ettik. Dönüşüm ve depreme ilişkin alınacak işlerin bir de finansman ayağı var. Milyonlarca dolar tutuyor. Bunun karşılanması lazım. Bunun rezerv alanı sorunu var? rezerv alanını nereden çıkaracağız? İstanbul'un nüfusu 30 milyona çıkacak. Yollar aynı, otoparklar, okullar hep aynı. Pekiyi, nüfus 2 misline çıktı, hayat çekilmez bir hal alacak. Bu sorun nasıl çözülecek? İstanbul'da böyle sorular var. Bunu kendinize dert etmezseniz size göre ne var? Ama, dert ederseniz uyku yitirecek bir ortam var. O nedenle birçok alanda bir gayret içerisindeyiz. Çaba gösteriyoruz, uğraşıyoruz, güzel işler de oluyor. Rabbim bizi mahçup etmesin."



Fethullahçı Terör Örgütü'nün çirkin yüzü görüldüğü halde hala bunlara sahip çıkan, bunların sözcülüğünü yapan, bundan medet umanların bulunduğunu anlatan Bakan Özhaseki, bu konuda şöyle dedi:



"FETÖCÜLER FAKİRİN ÇOCUĞUNU, ADAMIN ZENGİNİNİ SEVDİ"'



"Kuran ve Hz. Peygamberimizin hayatına bağlı alim var ise,başımızın üzerinde yeri va Gerçek hoca işte odur. Yok ona uymuyorsa, Amerikalıların kucağına oturmuş fetva veriyorsa,yüz paralıktır. Onun hiç hükmü yoktur. Kuran'a bağlı olmayan adam sapık olur,ondan başka bir şey olmaz. FETÖ'cüler ar fakirin çocuğunu, bir de çok parası olan zenginleri sevdiler Fakirin çocuğunu kandırıp,istedikleri gibi yönlendirdiler. Şimdi,bir tarafta Doğu'da PKK temizleniyor, bir tarafta FETÖ temizleniyor, bir tarafta DEAŞ temizleniyor. Zaten bu örgütler birbiriyle ilintili. 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'deki bombalı araçla yapılan terör saldırısını PKK yaptı. Aradan 10-15 gün geçti bu kez Rusya elçisi öldürüldü. Bunu da FETÖ yaptı. Üstünden 10 gün daha geçti, yılbaşında Reina'da kendi başına eğlenen masum insanları biri geldi hepsini taradı. Altından DEAŞ çıktı. Nasıl oluyor da zamanlamalarda hiç sekme olmuyor, birbirlerinin işine ve zamanlamasına karışmıyorlar? Önce biri yapıyor, sonra diğerine sıra geliyor.. Böyle bir sıra içerisinde bu ahlaksızlığı yapıyorlar."



Bakan Mehmet Özhaseki, bu gece bir yakın arkadaşının oğlunun nişan törenine katıldıktan sonra karayoluyla Ankara'ya dönecek.



- Kayseri