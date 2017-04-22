Özhan Çıvgın: "Önümüzdeki 3 Maça Konsantre Olacağız"

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın, "Matematiksel olarak iş bitmedi. 3 Maça konsantre olup oynamaya çalışacağız" dedi.



Spor Toto Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında karşılaştığı Yeşil Giresun Belediyespor'u 83-77'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kendileri için önemli bir maç olduğunu belirten Özhan Çıvgın, "Bizim için önemli bir maçtı. Ribaundlar konusunda o kadar geride kalmamıza rağmen maçı kazanmak önemliydi. Yine evimizde 80 sayı bulduk. Bence bu sene Yeşil Giresun Belediyespor çok iyi işler yaptı. Onları da tebrik etmek lazım. 3 maçımız kaldı. Matematiksel olarak iş bitmedi. 3 Maça konsantre olup oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL