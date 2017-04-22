Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir ilkokulun son sınıf öğrencileri, "Özgürlüğü Hayal Edenlere Umut Oluyoruz" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 3 kişiyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.



Adalet Mahallesi'ndeki Mehmet Aker İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Harun Alaçam'ın desteğiyle projeyi hayata geçirdi.



Öğrenciler, harçlıklarını toplayarak ikisi akülü, 3 tekerlekli sandalye satın aldı.



Bu akülü tekerlekli sandalyelerden biri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan şehit babası Mehmet Durukan'a geçen ay gönderildi.



Diğer tekerlekli sandalyelerin teslimi için okulda tören yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayata geçirdiği projenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Sınıf öğretmeni Alaçam ise, engellilere tekerlekli sandalye bağışlama fikrinin öğrencilerinden geldiğini, bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini belirtti.



Öğrencilerin bu talebini "Özgürlüğü Hayal Edenlere Umut Oluyoruz" adı altında projelendirdiklerini aktaran Alaçam, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle üç tekerlekli sandalye aldıklarını ifade etti.



Alaçam, öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirerek, onlarla sokak hayvanları için de bir proje hazırladıklarını sözlerine ekledi.



Tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi iki engelliye teslim edilmesiyle sona eren törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Numan Şeker, Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şube Başkanı Müzeyyen Yıldırım, Mehmet Aker İlkokulu Müdürü Murat Kutlu, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.