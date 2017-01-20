Doğru nefes almanın faydalarının aktarılacağı "Özgür Zihin Özgür Nefese Giriş" programı Delphin Mind'nde gerçekleşecek.



Nefesin, doğru nefes almanın, ve özgür bir nefese sahip olmanın faydaları ve yaşamlarımıza etkilerinin aktarıldığı bir günlük tanıtım hazırlık çalışmasıdır.



Bu çalışmada;



Nefes almak gerçekten nedir?



Neden özgürce nefes alamıyoruz? Bunun fiziksel ve ruhsal açıdan yaşamımıza etkileri nelerdir?



Özgür nefes, nefesin özgürleştirilmesi süreci nedir? Nefesin özgürleşmesi fiziksel, duygusal, mental seviyede yaşamımızı nasıl dönüştürür? gibi konular işlenmektedir.



İşlenen konuların deneyimle desteklenmesi için katılımcılara uygulanan kişisel nefes analizi sayesinde katılımcılar kendi kısıtlı nefeslerini görür ve yaşamlarına yansıyan sonuçlarını kavrarlar. Çalışma, nefesin kişinin hayatına olan geliştirici gücünün tam olarak kavranabilmesi için 2 tam nefes seansını da kapsamaktadır. Katılımcılar bu sayede dönüşüm süreçlerini hemen başlatabilmekte; günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları duygu veya düşüncelerin farkına varabilmekte ve bunlara sahip olmada önemli bir adımı bu çalışmada atmaktadırlar.



Bu çalışma ayrıca, yaşamlarında hızlı bir dönüşüm sağlayacak, hergün uygulayabilecekleri nefes, zihin ve beden egzersizleri ile de desteklenmektedir.