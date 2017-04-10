Özgür Yazılım Dünyasının Geleceği BİLGİ'de Tartışıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Linux Kullanıcıları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2017", 8-9 Nisan tarihlerinde santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Yazılım endüstrisini geliştirmek; düşük maliyetli, güvenilir, açık standartlarla uyumlu ve ticari krizlere dayanıklı sistemleri tasarlayarak yaygınlaştırmak amacıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Linux Kullanıcıları Derneği tarafından organize edilen "Özgür Yazılım ve Linux Günleri' bu yıl 16. kez gerçekleşti.

Etkinlikte yazılımcıların gündemindeki üç soruya yanıt arandı. Özgür ve açık kodlu yazılım kombinasyonlarının ne tür işlerde kullanılabileceği, geliştirilen özgür yazılım için ne tür bir iş modelinin hedeflenmesi gerektiği ve hedeflenen özgür yazılımlar için en iyi eğitimlerin nasıl alınıp verileceği tartışıldı.

Özgür yazılım dünyasının ortaya koyduğu teknolojik, kültürel ve felsefi bakış açıları hakkında bilgi verilen "Özgür Yazılım ve Linux Günleri"nde en kritik iş uygulamalarından en sıradan günlük ofis uygulamalarına kadar somut alternatifler sunan özgür yazılımın tarihi, açık kaynaktan farkı ve herkesin kullanımına açık olmasının gerekliği gibi temel noktalar da uzmanlarca ele alındı.

İki gün boyunca devam eden oturumlarda sektörün uzman isimleri, fonksiyonel programlama, IoT sistemleri ve güvenliği, Büyük Veri teknolojileri, Prometheus ve Monitoring, Bitcoin, siber tehdit avcılığı, yapay öğrenme ve mobil oyun geliştirme konularında katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu. Günümüzde bilgi işlem sektörünün hemen her alanında olmazsa olmaz kabul edilen özgür yazılım ve açık kaynak konularında bilincin ve üretimin arttırılmasının amaçlandığı etkinlikte, geçtiğimiz yıl dünyada bu alanda yaşanan önemli gelişmeler de tartışıldı.

