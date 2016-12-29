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Özgür Gündem Gazetesi Yönetici ve Yazarları Hakkındaki Dava

Özgür Gündem Gazetesi Yönetici ve Yazarları Hakkındaki Dava

Tutuklu yargılandıkları kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik davada tahliye edilen gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay, cezaevinden çıktı.

Özgür Gündem Gazetesi Yönetici ve Yazarları Hakkındaki Dava

Tutuklu yargılandıkları kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik davada tahliye edilen gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay, cezaevinden çıktı.

Erdoğan ve Alpay, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından, tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Erdoğan ve Alpay, cezaevi çıkışında yakınları ve sevenlerince karşılandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik davada tutuklu yargılanan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine, İnan Kızılkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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