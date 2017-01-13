Pop müziğin sevilen ismi Özgün, 13 Ocak'ta Eataly'de sahne alacak.



2005 yılında çıkardığı ilk albümü Elveda ile büyük bir başarı yakalayan Özgün, bu albümü ile Altın Kelebek, Powerturk Müzik Ödülleri ve İstanbul Fm ödülü olmak üzere 40'ın üzerinde ödüle layık görüldü. 2007 yılında ikinci albümü 'Nöbetçi Aşık'ı, 2010 yılında 'Yeni' isimli albümünü çıkardı.



2011 yılının yazı için hazırladığı dijital tekli çalışması 'Sadece Arkadaşız' ile radyolar ve müzik kanallarında en çok çalınan şarkılar sıralamasında 1. sıraya kadar yükseldi. 2012 yılında 'Konu Senden Açılınca' isimli albümünü, 2014 yılında Öpücem, 2015 yılında Şimdi Burada Olsan ve 2016 yılında Bu Kadar mı Zor isimli tekli çalışmasını çıkardı.



Son çalışması Senden İbaret ile listelerdeki yerini koruyan Özgün, eski ve yeni şarkılarının yanı sıra cover şarkıları da içinde barındıran geniş repertuvarı ve unutulmaz sahne performansı ile hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.