Özgül Tür oğlunu evlendirdi

Fulya & Volkan Tür çifti; dillere destan muhteşem düğünle evlendi.

İlimizin tanınmış üst düzey ailelerinden Özgül Tür ve Aksa Jeneratör'ün sahibi Erhan Tür çiftinin Daikin Arge'de Makine Mühendisi olan yakışıklı oğlu Volkan Tür ile Hatice Çiloğlu ve Şeker Fabrikası'nın Emekli Kimya Mühendisi Yusuf Çiloğlu çiftinin güzelleler güzeli Çiloğlu Eczanesi sahibi Fulya Çiloğlu; Ramada Sakarya'da gerçekleşen dillere destan muhteşem nikâh ve düğün töreniyle evlenerek, bir ömür boyu sürdürecekleri yuvalarını kurdu. Başta Tür ve Çiloğlu ailelerinin uzak ve yakından gelen yakın aile ve dostlarının yanı sıra; iş, medya, sanat, spor, siyaset camiasından seçkin konukların katılımıyla gerçekleşen Fulya & Volkan Tür çiftinin düğün töreni; Artı Bir Ajans'ın muhteşem ve kusursuz bir organizasyonu ile gerçekleşti.

Anne Özgül Tür'den Ersan Er sürprizi

Düğünün kusursuz geçmesi için her şeyi düşünen Anne Özgül Tür'ün oğluna yaptığı 'Tanrım' şarkısı ile gönüllere taht kuran Ünlü sanatçı Ersan Er'in sürprizi ise törene ayrı bir renk ve güzellik kattı. Yeğenlerin bu mutlu gününde heyecanlı olduğu gözlenen Hala Esen Tür ise sevinç ve duygularını bir arada yaşadı Gecenin geç saatlerine kadar, bu mutlu günlerine kendilerini yalnız bırakmayan aile, dost ve sevdikleri ile eğlenen Fulya & Volkan Tür çifti; düğün sonrası, balayına nereye gittiklerini ise sır gibi sakladı.