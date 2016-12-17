Özgü Namal'ın sevgilisi Serdar Oral ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Ünlü oyuncu Özgü Namal, yoga ve nefes terapisti sevgilisi Serdar Oral'dan ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Daha önce yoga ve nefes terapisti sevgilisi Serdar Oral'dan erkek bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu Özgü Namal, ikinci kez anne oldu. Serdar Oral'ın kim olduğu merak ediliyor. Özgü Namal'ın sevgilisi Serdar Oral kimdir?

4 KİLO 100 GRAM OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Özgü Namal'ın doğum yaptığı haberini Gaye Sökmen duyurdu. Sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun çocuğuyla fotoğrafını paylaşan Sökmen, "Elem Su... 15 Aralık Perşembe sabahı saat 08.20'de 4 kilo 100gr olarak dünyaya geldi. Özgü Namal'ı ve tüm aileyi tebrik ederiz. Sağlıklı, mutlu uzun ömürler dileriz" notunu düştü.

SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral 30'lu yaşlarda olup reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Melahat Özgü Namal 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır. 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır. Kurtlar Vadisi Dizisinde yarattığı Polat Alemdarın sevgilisi Elif Eylül karakteriyle geniş kitleye tanınmıştır..

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.









