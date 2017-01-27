Özge Ulusoy, Gizem Özdilli Gelinlikle Podyuma Çıkacak... 

Patika Fuarcılık tarafından bu yıl 15. kez 03-05 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar'da yapılacak olan Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 'Modern Zaman Gelinleri' konseptiyle evlenecek çiftlere çok özel bir fuar organizasyonu hazırladı.

Trendleri belirleyen ve trend yaratan, günceli yakalayan ve değişen beğenilere özel çözümler sunan yepyeni markalar, firmalarla birlikte daha da büyüyen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında düzenlenecek defileler ve organizasyonlarla adeta bir festivale dönüşüyor. Yenilenen ve yüzünü değiştiren fuar, Evlilik Fuarı aplikasyonu ile çiftleri 3 gün boyunca bambaşka bir yolculuğa çıkarırken düğün hazırlığını eğlenceli ve renkli bir şova dönüştürüyor.

03 Şubat günü saat 14:00'de Seren Moda'nın yapacağı açılış defilesinin baş mankeni olarak Özge Ulusoy podyuma çıkacak. Uğurkan Erez ve Fatih Ömercikoğlu'nun koreografisini yaptığı defilede Gizem Özdilli de yer alacak. Defilede Seren Moda'nın 30 parçadan oluşan yeni koleksiyonunun trend gelinlik modelleri sergilenecek. Özellikle ipek tül ve ipek ziberlin kumaşların ağırlıkta kullanıldığı ve dantel, işleme ve dekolte modellerin yer aldığı koleksiyonda 2017 gelinlerinin sıklıkla kullanacağı A kesim tül ve kumaş özellikli, balık model ve işlemeli modellerden oluşan gelinlikler tanıtılacak.

Evlilik Hazırlıkları Fuarı, Şinasi Günaydın firmasının aynı gün saat 16:00'da yapılacak Damatlık defilesiyle devam edecek. 2017 Damatlık modellerinden oluşan 'Miracle' konseptli defilenin sunuculuğunu Çiğdem Tunç üstlenirken, Açelya Elmas, Murat Başaran, Nuri Alço, Emre Kızılırmak, Hamdi Alkan, Faik Öztürk, Ahmet Çevik, Gurur Aydoğan, Serkan Tan, Nida Şan, Furkan Palalı, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur da podyuma çıkacak.

03 Şubat günü saat 19:00'da ise Fashion4You markasının defilesi yapılacak. Defileye izleyici olarak iş-sanat ve cemiyet hayatından isimler de katılacak.