Özge Ulusoy Dolabını Satışa Çıkardı!

Özge Ulusoy'un dolabının dikkat çeken stil kodlarıysa şöyle:

Özge'nin favorileri topuklu botlar! Topuk boyu yüksek botlar, kış günlerinde dar paça pantolonlar kadar mini – maksi elbiselere de tamamlayıcı oluyor.

Zarif ve minimal elbiseler: Özge Ulusoy ayakkabıda olan iddiasını minimal ve özgün elbiselerle tamamlıyor. Mini boy ve maksi boy elbiselerinde sadelik ve kaliteli detaylar dikkat çekiyor.

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