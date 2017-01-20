Özge Fışkın ile Başka Şarkılar

Özge Fışkın'dan müzikli sohbetli 'Başka Şarkılar', 20 Ocak'ta Fiyort Live sahnesinde...



"Canlı müziğin en başarılı isimlerinden Özge Fışkın 20 Ocak Cuma akşamı Fiyort Live'da yer alacak. Sahnesi ile istinasız dinleyen herkesi kendisine hayran bırakan sanatçı, yayınladığı iki albümle hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi.



Özge Fışkın, 'Başka Şarkılar' projesinde dinleyenleri ile şarkılarının yanında sohbetini de paylaşacak.



Sanatçının ikinci albümü 'Bir Avuç Fotoğraf' yayımlandığı 2012 yılında müzikseverlerden tam not aldı. Prodüktörlüğünü Demir Demirkan ve Sertab Erener'in üstlendiği albümün çıkış şarkısı, albümle aynı adı taşıyan 'Bir Avuç Fotoğraf' ise hala dillerde."