Özge Fışkın, iki albümünden en sevilen şarkılarını seslendireceği konseriyle 15 Nisan akşamı IF Perfomance Hall Beşiktaş sahnesi'nde...



Özge Fışkın, müzik yolculuğuna üniversite yıllarında kurduğu farklı müzik gruplarıyla başladı. Bu gruplar içinde en uzun soluklu olanı Ankara'da kurduğu Fender Blenders adlı grup oldu.



2003'te Eurovision şarkı yarışmasında Sertab Erener'in birincilik kazandığı ekipte dansçı ve geri vokal olarak Türkiye'yi temsil eden sanatçı, 2007'de Kilitler adlı ilk solo albümünü çıkardı ve solo kariyerine pek çok konserle devam etti.



Fışkın'ın ikinci albümü Bir Avuç Fotoğraf, 2012'nin ilk yarısında müzikseverlerle buluştu. Prodüktörlüğünü Demir Demirkan ve Sertab Erener'in üstlendiği albümün çıkış şarkısı, albümle aynı adı taşıyan Bir Avuç Fotoğraf büyük övgü topladı.



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Özge Fışkın



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır