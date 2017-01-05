Özge Fışkın, iki albümünden en sevilen şarkılarını seslendireceği konseriyle 6 Ocak akşamı IF Perfomance Hall Ataşehir sahnesi'nde...



Özge Fışkın, müzik yolculuğuna üniversite yıllarında kurduğu farklı müzik gruplarıyla başladı. Bu gruplar içinde en uzun soluklu olanı Ankara'da kurduğu Fender Blenders adlı grup oldu.



2003'te Eurovision şarkı yarışmasında Sertab Erener'in birincilik kazandığı ekipte dansçı ve geri vokal olarak Türkiye'yi temsil eden sanatçı, 2007'de Kilitler adlı ilk solo albümünü çıkardı ve solo kariyerine pek çok konserle devam etti.



Fışkın'ın ikinci albümü Bir Avuç Fotoğraf, 2012'nin ilk yarısında müzikseverlerle buluştu. Prodüktörlüğünü Demir Demirkan ve Sertab Erener'in üstlendiği albümün çıkış şarkısı, albümle aynı adı taşıyan Bir Avuç Fotoğraf büyük övgü topladı.