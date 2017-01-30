Özenle Beslediği Güvercinler Ekmek Kapısı Oldu

EREN BOZKURT - Adana'da, iki yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle iki bacağını kaybeden Emrullah Maksom (57), 20 yıldır tekerlekli sandalyede güvercin yemi satarak geçimini sağlıyor.



Henüz iki yaşında iki bacağını da kaybeden Maksom, 33 yıl önce kendisi gibi engelli olan Meral Maksom (53) ile evlendikten sonra, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda ayakkabı boyayıp süs eşyası satarak yaşamını sürdürdü.



Maksom burada çalıştığı sırada parka gelen güvercinleri, ekmek ve buğdayla beslemeye başladı.



Gün geçtikçe sayıları artan güvercinler, sürekli Maksom'un yakınlarına gelerek ondan yem beklemeye başladı. Güvercinler, bir süre sonra çevredekilerin de ilgisini çekti. Bazılarının "Sen yem getir. Biz de senden alıp güvercinlere yem atalım." tavsiyesinin ardından Maksom, parkta kuşlar için yem satmaya başladı.



Yaklaşık 20 yıldır güvercin yemi satarak evine ekmek götüren Maksom, bu işi sayesinde 3 çocuğunu da üniversitede okuttu ve evlendirdi.



Emrullah Maksom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beslediği güvercinlerin sayısının her geçen gün artması üzerine vatandaşların istediğiyle bu işe başladığını söyledi.



Kendisinin o zamanlar böyle bir düşüncenin olmadığını anlatan Maksom, "Diğer işleri bıraktım, buğday getirip satmaya başladım. Allah bir tarafı kapatıp, bir tarafı açıyor. Güvercinlerim ile şu anda mutluyuz. Birbirimizden nasipleniyoruz. Evlendikten sonra 3 kızım oldu. 3'ünü de okuttum, biri hemşire, ikisi öğretmen oldu. Kimseye el avuç açmadan alnımızın akıyla kazandık." diye konuştu.



"Bunlar benim evladım gibi"



Güvercinleri görmek için parka çok sayıda kişinin geldiğini belirten Maksom, şunları kaydetti:



"Çocuklar gelip güvercinleri seviyor. Büyükler sevap olsun diye yem atıyor. Ben önce kuşların güvenliğini düşünüyorum. Bunlar benim evladım gibi. Kimse zarar versin istemem. Zarar geleceğini anladığımda müdahale ederim, 'Yapmayın, yakalamayın, zarar verirsiniz' gibi uyarılarda bulunurum. Çünkü burada bir tane anaç güvercin telef olduğunda, yuvasında 2 tane da yavru ölüyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara."



Emrullah Maksom, yaz-kış demeden güvercinleri mutlaka beslediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Buraya günde yaklaşık bin güvercin gelir. Sayıları değişiyor çünkü karnını doyuran yavrusunu besliyor tekrar geliyor. Burada bazen 50-60, bazen de 200 güvercin oluyor. Ama toplam binin üzerinde güvercinim var. Yaz-kış burada olan bütün güvercinleri doyururum. Gerek vatandaşların attığıyla, gerekse kendi attığımla. Mutlaka doyururum, bir tane aç bırakmam. Günde 50-60 kilo buğday kuşların doymasına yetiyor. Gerek vatandaşlar tarafından gerekse ben günde 50-60 kilo buğday atıyorum. Vatandaşlar yem atmadığında da mutlaka onları doyururum. Özürlü 10 tane güvercinim var. Gagası kırık olduğu için kendileri beslenemezler. Onları özel olarak elimle beslerim."