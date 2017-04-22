Özel Yetenekli Çocukların Aileleri İçin Eğitim

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezleri tarafından özel yetenekli çocukların aileleri için aile eğitimi programı gerçekleştirildi.



Bilim ve Sanat Merkezlerinde düzenlenen programda rehber öğretmeni Tuğba Yılmaz tarafından ailelere iletişim, aile işlevleri, benlik, psikolojik sağlamlık, akademik motivasyon, kariyer planlama gibi konularında bilgiler verildi.



Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 7 modülden oluşan program bu yıl ilk kez tüm Bilim ve Sanat Merkezlerinde uygulandı.



Eğitimin sonunda merkez müdürü Atasever Yiğit tarafından ailelere katılım belgesi takdim edildi.