Özel Yetenekli Çocuklar İçin 'Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir' Projesi

Özel yetenekli çocuklar için "Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir" Projesi

İSTANBUL - Özel yetenekli çocukların erken yaşlarda farkına varılması ile yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almalarının amaçlandığı "Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir" projesinin tanıtım toplantısı Küçükçekmece'de gerçekleştirildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından yürütülen Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel bir üniversitenin ortakları arasında yer aldığı özel yetenekli çocuklar için hazırlanan "Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir "projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, projede görev alan öğretmenler ile çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Program, öğrencilerden oluşan müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla başlarken proje kapsamında yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım filminin gösterilmesiyle devam etti. Özel yetenekli çocukların erken dönemlerde belirlenmesi, ilgi, yetenek ve kapasitelerine uygun eğitim almaları amacıyla hayata geçirilen "Fark Et Geliştir Geleceğini Değiştir" projesinin ayrıntıları aileler tarafından da dikkatle takip edildi.Toplantı sonunda çocuklar için özel olarak hazırlanan sınıflar gezilerek, sınıflarda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"İhtiyaç duydukları alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz"

Özel yetenekli çocuklar için çeşitli çalışmalar yaparak onların potansiyellerini ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, "İlçemizde çok sayıda öğrenci var tabi bunların içinde bir kısmı da haliyle üstün zekalı bizde bu öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için mekan taşıma gibi birçok farklı fonksiyonları ele almaya çalışıyoruz. Bilgi evimizi bu amaçla tahsis ettik oda şu anda faaliyette amacımız üstün zekalı çocuklarımızın hayata çabuk katılması onların ihtiyaç duydukları alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hem ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak hem de onlar için sınıf, okul, ekipman desteği olmaya, iyi bir öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir faaliyete ortak olmaktan belediye olarak gurur duyuyoruz" dedi.

"Burada zekamızı geliştirecek oyunlar oynuyoruz"

Birçok öğrenciyle birlikte oyunlar oynadıklarını belirten 7'inci sınıf öğrencisi olan Feyza Yılmaz,"Hamurlardan kendi oyuncaklarımızı yapıyoruz, Burada zekamızı geliştirecek oyunlar oynuyoruz. Sadece eğlenmeye bakıyoruz "diye konuştu.

Öğretmenlerle birlikte yaptığı çalışmalardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 11 yaşındaki Abdurrahman Aydın,"Burada zekamızı geliştirecek oyunlar oynuyoruz. Hocalarımız robotlar sipariş verdi. O robotları birleştirip, parçalarıyla onları kodlayacağız. Bunlar hayal gücümü geliştirir ileride yapacağım projelere yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Proje için 24 pilot okul seçilirken çocuklara 12 ay boyunca akıl ve zeka oyunları, düşünme ve gözlem becerileri, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirme gibi bir çok alanda eğitim verilecek. Proje kapsamında özel yetenekli çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti verilerek çocukların üretkenliklerinin desteklenmesi de amaçlanıyor.