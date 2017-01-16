Özel Yeni Hamle Temel Lisesinden Öğrencilere Yönelik Sınav

Özel Yeni Hamle Temel Lisesi tarafından öğrencilere yönelik Seviye Tespit Sınavı (STS) yapıldı.



Pazar günü düzenlenen sınava öğrenciler büyük ilgi gösterirken sınavda dereceye giren öğrencilere burs ve çeşitli hediyelerin verileceği öğrenildi.



Öğrenciler Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından burs kazanmak için kıyasıya bir yarış içine girerken yönetim tarafından yapılan açıklamada başarının ölçütünün hiçbir ödülle ölçülemeyeceği bu tür ödüllerin eğitim için araç olduğu vurgulandı. - MALATYA