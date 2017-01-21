Düzce D-100 karayolu Çilimli ilçesi kavşağında polis ve jandarma uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada özel yapım silah ele geçirildi.



Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile polis ekiplerinin D-100 karayolu Çilimli Kavşağı kontrol uygulama noktasında suçluları yakalamak üzere birlikte yaptıkları başarılı çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Gece yapılan uygulamada Gümüşova'dan Düzce istikametine gitmekte olan bir aracı durduran ekipler araçta arama yaptı. Aramada aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş özel yapım 9 mm silah ele geçirildi. Silaha el koyan ekipler, araç sürücüsü S.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DÜZCE