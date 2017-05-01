Erzurum'da uzman öğretici kadrosuyla Özel Tercüman Ofisi Dil Okulları hizmete açıldı.



Erzurum'da İngilizce öğrenmek isteyenlerin yeni başvuracağı bir adres daha hizmete açıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde yeni açılan Özel Tercüman Ofisi Dil Okullarının İngilizceyi öğrenmek isteyenler için isabetli bir adres olduğunu ifade eden okulun kurucusu Ebubekir Yanık, "Özel Tercüman Ofisi Dil Okulları Erzurum'un merkezinde eğitim ve turizmde markalaşmış şehrimizin marka değerine bir katkı sağlamak amacıyla uzman kadrosuyla değerli halkımıza fayda sağlamak için kurulmuş bir kişisel gelişim merkezidir. Globalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek için yabancı dil eğitimi çok büyük önem arz etmektedir. Gerek eğitim gerekse meslek hayatında kullanabildiğiniz her bir yabancı dil size ayrıca bir avantaj sunar. Bulunduğumuz alanda hep bir adım önde olabilmek için yetkinlerimizi çeşitlendirecek daha büyük hedeflere yürümenize destek amacıyla Özel Tercüman Ofisi Dil Okulları kurulmuştur." dedi. - ERZURUM